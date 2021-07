San Patrignano 'crea' teste di Dante con scarti laboratori

(ANSA) - RIMINI, 26 LUG - Il progetto artistico Scart del Gruppo Hera ha avviato una collaborazione con il Laboratorio decorazioni di San Patrignano: per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, anche la comunità di recupero del riminese ha partecipato alla realizzazione di tre opere che saranno esposte nelle mostre della multiutility per celebrare il Sommo Poeta. Da oltre vent'anni Scart sviluppa il binomio arte e rifiuto, coniugando design e rispetto per l'ambiente, arte e natura; ed è proprio ridando vita a materia esausta, ma capace di rilanciare il messaggio dell'economia circolare, che Scart ha scelto nel 2021 di partecipare alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante.

Oltre a coinvolgere gli studenti di tre Accademie di Belle Arti (Firenze, Ravenna e Carrara), invitate a sviluppare una rievocazione della Commedia attraverso l'arte del riuso, l'iniziativa si è aperta per la prima volta anche alla comunità di San Patrignano, al cui interno sono presenti numerosi laboratori di Design Lab che contano circa 200 giovani in percorso di recupero. Partendo proprio dagli scarti prodotti nei numerosi laboratori attivi a Sanpa, per circa tre settimane alcuni ragazzi, coordinati dal loro responsabile ed educatore Sandro Pieri, hanno realizzato tre sculture della testa di Dante (alte 180 cm e larghe 80) ispirate alla statua di Enrico Pazzi in piazza Santa Croce a Firenze. Tessere di legno di quercia, vetri, foglia oro, ritagli di quotidiani, viti arrugginite, sfridi di pellame e colori acrilici sono stati reinventati e riutilizzati per dare lustro e profondità allo sguardo di Dante.

Le tre opere, insieme a quanto realizzato dagli studenti delle Accademie di Belle Arti, saranno esposte nelle mostre organizzate dal Gruppo Hera per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante. In più di venti anni di attività, Scart ha realizzato una collezione di oltre mille pezzi fra sculture, quadri, strumenti musicali, costumi di scena, scenografie, componenti d'arredo e di design. (ANSA).