Mostre: arti al femminile all'assemblea legislativa Bologna

Ampliata e con nuove opere torna a Bologna negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la mostra 'Artistiche. L'emozione femminile nelle arti'. L'esposizione, che si inaugura martedì 27 luglio alle 11, rimane allestita fino al 6 settembre. La collettiva 'L'emozione femminile nelle arti. Poetiche, tecniche e materiali nelle ricerche contemporanee in Emilia-Romagna', a cura di Sandro Malossini, era già stata ospitata nel mese di marzo ma le restrizioni legate alla pandemia non avevano consentito l'accesso al pubblico e quindi ora viene riproposta con l'opportunità della visita in presenza.

Il titolo 'Artistiche. L'emozione femminile nelle arti' - si spiega - rende palese l'importanza del contributo femminile nella ricerca e nell'arte contemporanea. La creatività delle artiste (36 in totale) traspare in questa intensa esposizione i cui temi proposti spaziano soprattutto sull'attualità. Una produzione con nuovi linguaggi e nuove tecniche che delineano una visione ampia dell'arte del territorio. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi i festivi. Gli accessi all'Assemblea legislativa sono contingentati e su prenotazione, scrivendo all'indriizzo e-mail: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it. (ANSA).