Ignorate norme anti-Covid, chiuse 2 discoteche nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Sono costati la chiusura temporanea - a un locale di Misano Adriatico, il 'Byblos' e a uno di Cattolica, il 'Malindi' - i controlli compiuti dai Carabinieri di Riccione nella notte, sia lungo le vie principali della 'Perla Verde' sia all'interno di locali dove, viene evidenziato dalle forze dell'ordine, non vengono sempre osservate le disposizioni anti-Covid che vietano l'attività di discoteca.

A Misano Adriatico i militari hanno appurato come si stesse svolgendo una serata di ballo senza il rispetto di distanziamenti o uso di mascherine mentre a Cattolica hanno registrato la presenza di ragazzi sui tavoli e assembramenti in pista. Per i locali è così scattata cosi scattata la sanzione e la chiusura temporanea. (ANSA).