Juventus: esordio vincente per Allegri, 3-1 al Cesena

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Massimiliano Allegri riparte con una vittoria: nella sua prima uscita alla seconda avventura con la Juventus, il tecnico trova la vittoria per 3-1 contro il Cesena, formazione di serie C. Al JTC, i bianconeri sono imbottiti di giovani e di seconde linee, senza i big Ronaldo e Morata (in vacanza post-Europeo) e nemmeno con Dybala, fermato da un affaticamento muscolare, ma si comincia a rivedere la mano dell'allenatore livornese.

Il primo gol della nuova stagione è del classe 2002 De Winter, dopo il raddoppio di McKennie è Shpendi ad accorciare momentaneamente le distanze. Nella ripresa, il 2003 Soulé arrotonda il risultato per il 3-1 finale. (ANSA).