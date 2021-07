Estate: a Ferrara la Pink Week colora di rosa la città

(ANSA) - FERRARA, 24 LUG - Al via da lunedì 26 luglio la Pink Week a Ferrara, tra musei aperti fino a mezzanotte, visite guidate serali alle esposizioni in città, illuminazione scenografica di alcuni monumenti, pullman a prezzi agevolati per il trasferimento dai lidi.

La 'Settimana rosa' - frutto di una sinergia tra Amministrazione Comunale, Consorzio Visit Ferrara, Holding Ferrara Servizi, Associazione Ferrara Musica - partirà lunedì, dalle 21,30 circa dal palco di piazza Trento e Trieste, con lo spettacolo del comico Andrea Pucci, che chiuderà il cartellone del Ferrara Summer Festival. Poi, da martedì, per quattro giorni, alternativamente, la città offrirà aperture con visite guidate gratuite ai musei.

A conclusione della Pink Week, sabato 31 luglio, il concerto all'alba (dalle 6.30) in Certosa. A esibirsi, davanti a un pubblico - contingentato - di circa 190 persone, sarà un gruppo di musicisti italiani dell'Euyo, l'orchestra sinfonica giovanile dell'Unione europea. L'ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.visitferrara.eu.

Per tutta la settimana, inoltre, il Castello estense e la fontana di piazza della Repubblica saranno illuminate del caratteristico colore 'rosa', simbolo dell'appuntamento. (ANSA).