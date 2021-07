Turismo: Rimini lancia i 'Tourist Angels'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Li hanno ribattezzati 'Tourist Angels', indossano una maglietta bianca con ali d'angelo tatuate sulla schiena e una I di colore rosso: il loro compito è quello di aiutare i turisti arrivati a Rimini per le ferie e in cerca di informazioni. Gli 'angeli dei vacanzieri', sono studenti delle scuole superiori che - dando corpo al progetto lanciato da VisitRimini con il sostegno di RivieraBanca - si muovono sulle vie e le piazze principali della zona mare, e anche in centro storico nei giorni di mercato.

I giovani 'ciceroni', portano con sé materiale informativo, parlano inglese e una seconda lingua e consegnano ai turisti, su richiesta, la mappa e la guida della città, le informazioni sugli eventi con la 'Rimini Info' , un'agenda degli eventi settimanali in 4 lingue, le informazioni sui collegamenti autobus e Metromare, il programma delle visite guidate e delle esperienze fruibili ogni settimana, itinerari dell'entroterra.

Il servizio, partito a luglio, proseguirà tutto il mese di agosto. (ANSA).