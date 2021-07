Da Ravenna un mosaico del volto di S.Apollinare a Mattarella

Un mosaico, riproduzione fedele del volto del Sant'Apollinare presente nella basilica di Sant'Apollinare in Classe, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, è l'omaggio del sindaco di Ravenna Michele de Pascale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo compleanno il cui giorno, 23 luglio, coincide con quello del patrono della città romagnola.

Il mosaico è stato realizzato dalla mosaicista Luciana Notturni.

"Un riconoscimento sincero da parte di tutta la città - dice de Pascale - come ringraziamento per i sette anni di mandato presidenziale e per averci onorati della sua presenza per ben due volte, in occasione del trentesimo anniversario della morte di Zaccagnini e in apertura delle celebrazioni dantesche.

Rappresentare un dono così prezioso e simbolico al presidente Mattarella per la nostra comunità è un assoluto privilegio e, nel solco del senso di civico che da sempre ci caratterizza, un omaggio sentito alla massima carica del nostro Paese".

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, si unisce "ai sentimenti di gratitudine per l'Alto Magistero svolto dal Presidente Mattarella, simbolo di alto civismo e di sempre attenta partecipazione e condivisione per le iniziative che coniugano i valori universali della cultura e della libera e civile convivenza, in un mosaico di valori e di avanzamento culturale, etico e sociale". (ANSA).