Turismo: presentata a Bologna la ciclovia più lunga d'Italia

È stata presentata a Bologna 'Appennino Bike Tour-Il Giro d'Italia che non ti aspetti', la ciclovia di 2.600 chilometri che dalla Liguria alla Sicilia, attraversa più di 300 comuni tappa, incontrando 26 fra parchi e aree protette. Alla presentazione bolognese hanno partecipato il presidente della Regione Stefano Bonaccini e Gianluca Galletti, che da ministro dell'ambiente fu uno dei promotori dell'iniziativa.

"Siamo diventati la seconda regione italiana dopo il Trentino Alto Adice per il cicloturismo - dice Bonaccini - il biking è uno degli sport che più hanno a che fare con il turismo e con la montagna. Anche sulla montagna stiamo investendo tantissimo, dalle pmi alle giovani coppie che vogliono acquistare la prima casa in montagna".

Appennino Bike Tour, la ciclovia dell'Appennino organizzata da Legambiente e ViviAppennino, dopo aver attraversato Liguria, Piemonte, Lombardia e le tappe dell'Emilia-Romagna di Bardi, Corniglio, Ligonchio e Lama Mocogno, è arrivata ieri a Gaggio Montano, nel Bolognese. Nelle tappe fin qui percorse sono state inaugurate le colonnine di ricarica e-bike e le stazioni per assistenza biciclette donate da Misura ai Comuni, sono stati inoltre premiati da Legambiente gli ambasciatori dell'Appennino ed è stato sottoscritto il Patto per il Clima per l'Appennino dai Sindaci dei vari Comuni.

La città di Bologna, come gli altri capoluoghi di provincia d'Appennino, svolge un ruolo fondamentale in questa nuova infrastruttura perché collegamento fra città e territori delle aree interne. L'Appennino Bike Tour è un'occasione per porre al centro del dibattito pubblico il rilancio della centralità del territorio montano, dei suoi borghi, dei suoi talenti. Le tappe del tour definiscono un passaggio di testimone fra comuni uniti da un impegno collettivo verso la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici.

Al momento la Ciclovia, il cui tracciato va da Altare in Liguria ad Alia in Sicilia, è comunque percorribile attraverso le tracce scaricabili dal sito www.appenninobiketour.com.

