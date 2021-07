Strage Bologna: ex moglie Bellini conferma, lo riconosco

"Sembra mio marito, è Paolo, è Paolo, perché ha una fossetta qua, ha i capelli più indietro, ma è comunque lui, nella foto del telegiornale lo riconosco ancora meglio. E' Paolo, ed è riconoscibile da parte mia nella parte inferiore del video, qui però ha i capelli più indietro". Lo ha detto Maurizia Bonini, ex moglie di Paolo Bellini, imputato nel nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980, confermando alla Corte di assise il riconoscimento, dopo aver rivisto in aula il video del turista straniero girato in stazione a Bologna la mattina della bomba. L'imputato era uscito dall'aula poco prima della testimone. (ANSA).