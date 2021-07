MotoGp: Aldo Drudi firma manifesto Gp San Marino-Riviera Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Il rosso della Ducati, il giallo della sabbia, l'azzurro del cielo e del mare a unire la Riviera di Rimini e San Marino. Ha giocato su questi toni, il designer Aldo Drudi, creatore dei caschi di tanti piloti della MotoGp - a partire da quelli di Valentino Rossi, divenuti vere e proprie icone - per il manifesto del prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma sul circuito di Misano Adriatico - intitolato a Marco Simoncelli - dal 17 al 19 settembre.

Appuntamento, giunto alla sua 16/a edizione consecutiva, cui i promotori - con la campagna vaccinale in corso e il format organizzativo messo a punto e testato nel 2020 con 10mila spettatori al giorno - confidano, di arrivare con l'approvazione, da parte del Governo, di un "ingresso quotidiano di 23mila persone, il 25% circa della capienza complessiva, con l'esclusione dei prati e il ticket nominativo".

Per il manifesto, osserva Drudi, "abbiamo enfatizzato il tema del made in Italy e nella Motor Valley dell'Emilia-Romagna era naturale puntare su Ducati. Il rosso potente andava poi inserito in un sistema graficamente equilibrato per richiamare altri elementi: abbiamo virato sui colori della sabbia e introdotto l'azzurro del cielo e del mare, che identifica anche San Marino" Il Gran Premio che si correrà a Misano, evidenzia in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "conferma come l'Emilia-Romagna sia la vera Motor Valley mondiale: solo qui si è possibile trovare un numero così alto di marchi storici delle due e quattro ruote, di aziende e imprese specializzate e soprattutto una passione senza limiti. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori per la professionalità che mettono nella cura di ogni minimo dettaglio, come questo manifesto. La Regione Emilia-Romagna è stata vicina a Misano nei momenti più drammatici della pandemia e continuerà a esserci". (ANSA).