Lavoro:cade da impalcatura,morto operaio 49enne nel Parmense

(ANSA) - PARMA, 21 LUG - "La seconda morte sul lavoro nella stessa zona a due mesi di circa, a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro in questo paese non si fa ancora abbastanza". E' l'analisi dei sindacati Cgil e Fillea Cgil Parma, Cisl Parma e Piacenza, Filca Cisl Parma e Piacenza, Uil Parma e Feneal Uil Parma alla notizia della morte di un operaio di 49 anni di Brescia avvenuta in un cementificio di Casaltone di Sorbolo, centro della provincia di Parma.

L'incidente è avvenuto lunedì nello stabilimento della Buzzi Unicem, ex Parmacementi. L'operaio 49enne, per cause ancora da chiarire, è caduto da una impalcatura a terra da un'altezza di circa quattro metri, riportando nell'impatto al suolo lesioni gravissime.

"Non è più ammissibile assistere ad una vera e propria strage silenziosa - aggiungono i sindacati in una nota congiunta - Il diritto alla vita e alla salute non ammette deroghe alle Leggi già vigenti in materia, né risparmi in un settore dove troppo spesso gli strumenti di protezione e le ore dedicate alla formazione sono visti come costo e non come importante investimento di tutela". E si dicono pronti a formalizzare "una piattaforma che prevede diverse linee di intervento per cercare di arginare questo fenomeno" (ANSA).