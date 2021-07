Autostrade: flash mob Lega, subito quarta corsia in A1

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - I consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna hanno fatto un flash-mob, sotto alla sede dell'Assemblea legislativa della Regione, per chiedere la realizzazione della quarta corsia A1 fra Modena e il confine regionale a Piacenza.

"Il Prit 2025, nella sua formulazione finale, approvato dalla Giunta al termine della passata Legislatura - ha detto il capogruppo Matteo Rancan - riportava la previsione di 1.300 milioni di euro per la realizzazione della quarta corsia dell'Autostrada A1 fra Modena Nord e Piacenza. Ebbene il Defr 2021-2023 non contiene riferimento alcuno alla quarta corsia autostradale dell'A1 evidenziando così come la previsione contenuta nel Prit 2025 fosse evidentemente frutto di mera speculazione politica per sfruttare l'effetto annuncio a soli fini elettorali da parte del governatore Stefano Bonaccini. La quarta corsia è necessaria, serve che la sua realizzazione avvenga al più presto".

Sul tema Rancan aveva presentato anche un emendamento, poi bocciato dall'assemblea legislativa. (ANSA).