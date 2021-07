Usl Bologna, da aumento dei contagi zero effetti sugli ospedali

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - "Abbiamo un aumento dei contagi, sicuramente in maniera importante negli ultimi dieci giorni, anche se ancora con numeri bassi, ma siamo passati da dieci contagi al giorno, anche meno, a una cinquantina. Gli effetti sull'ospedalizzazione sono zero, quindi non abbiamo avuto aumenti di ricoveri, e abbiamo anche avuto la riprova che i contagiati sono prevalentemente persone non vaccinate". Lo ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, a margine di una conferenza stampa sulla nuova legge sull'arresto cardiaco.

"Preoccupa l'aumento dei contagiati, in una fase in cui dobbiamo completare l'iter delle vaccinazioni. In questo momento siamo arrivati quasi a un 50% della popolazione che ha completato l'iter vaccinale per quando riguarda la competenza della nostra Ausl, e un 65% della popolazione aziendale che ha ricevuto almeno la prima dose", ha sottolineato Bordon.

Sull'ipotesi di una terza dose per chi è stato vaccinato in primavera, il direttore dell'Ausl bolognese ha spiegato che "c'è una discussione a livello scientifico, e non è stata ancora presa una decisione. Noi - ha concluso - applicheremo la decisione che verrà assunta". (ANSA).