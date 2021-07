Salvini, poltrona Rai non vale unità centrodestra

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - "È da mesi che stiamo cercando di concludere su Bologna. Mi rifiuto di pensare che una poltrona in Rai valga il centrodestra e il cambiamento, anche perché il pluralismo sarà garantito con o senza posto in consiglio di amministrazione". Così Matteo Salvini, leader della Lega, sullo stallo nella definizione del candidato sindaco di centrodestra e sul possibile ruolo della spaccatura nelle nomine in Rai, con Fratelli d'Italia rimasta senza rappresentanti nel cda di Viale Mazzini. (ANSA).