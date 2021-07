Comunali: ok anche da FI, Battistini candidato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Anche Forza Italia ha dato il suo via libera, dopo quelli di Lega e Fratelli d'Italia: quindi, seppur senza una dichiarazione congiunta, Fabio Battistini è il candidato del centrodestra alle comunali del prossimo autunno a Bologna. "Riteniamo di poter convergere sulla scelta a candidato sindaco di Fabio Battistini - dice il coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi - stimato imprenditore ed 'in campo' già da parecchi mesi, al quale assicuriamo il nostro incondizionato appoggio politico, per offrire ai bolognesi una concreta e valida possibilità di vittoria. Per noi l'unità del centrodestra è un valore". (ANSA).