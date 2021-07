Covid: E-R, crescono i positivi, prosegue calo dei ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - In Emilia-Romagna non si registrano decessi da una settimana e prosegue il calo dei ricoverati, ma i contagi al Coronavirus sono in rialzo: nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 266 sulla base di 13.203 tamponi: per trovare un dato simile bisogna risalire a maggio.

Continua a preoccupare, in particolare, la provincia di Rimini che è di gran lunga quella con il maggior numero di contagi, 63.

Dei nuovi contagiati 69 sono asintomatici e l'età media è ancora al di sotto dei 30 anni. I casi attivi sono 2.706. In terapia intensiva ci sono 13 pazienti (uno in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 141 ricoverati (-4).

La campagna vaccinale prosegue con oltre 4,5 milioni di dosi somministrate. Si avvicina il traguardo dei due milioni di persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).