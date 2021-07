Sport: E-R finanzia nuovo campo polivalente nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 17 LUG - Ritorno allo sport per Casalfiumanese, nell'Imolese, dove in giornata viene inaugurato il nuovo campo polivalente in erba sintetica del Comune in provincia di Bologna. L'intervento è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 108.500 euro nell'ambito del piano di riqualificazione dell'impiantistica sportiva e dall'amministrazione comunale con 68.560 euro, per un investimento complessivo di 177.060 euro. Il taglio del nastro è alle 18.30, alla presenza della sindaca Beatrice Poli e del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

L'impianto, verrà dedicato alla memoria di Nardo Cavina, punto di riferimento nel mondo sportivo, fondatore del centro sportivo giovanile nel 2004 e tra i fondatori della 'prima' Valsanterno nel 2007, che comprendeva le quattro polisportive della Vallata, anticamera per la creazione della Valsanterno 2009, società tutt'ora attiva. Cavina ha ricoperto il ruolo di presidente della Polisportiva di Casalfiumanese, allenando numerose squadre giovanili. E' stato anche consigliere e assessore nelle amministrazioni comunali negli anni '70-'90. I fondi raccolti in occasione dei funerali (oltre 3mila di euro) daranno vita nel mese di settembre a 'borse sportive', per consentire di fare attività fisica ai ragazzi con minori possibilità, in collaborazione con la Asp (Azienda servizi alla persona) del Nuovo Circondario Imolese. Il nuovo campo polivalente in sintetico (50 per 30 metri) è ideale per ospitare gare fino alla categoria esordienti: la superficie in erba artificiale consente di praticare più attività sportive, pallavolo compresa. (ANSA).