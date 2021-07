Al Festival ValcenoArte l'incontro di internazionale e locale

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Torna per la 18/a edizione il Festival ValcenoArte 2021, che dal 18 al 25 luglio offre la possibilità di partecipare a laboratori, ascoltare concerti, assistere a spettacoli inusuali, che uniscono artisti locali e internazionali, in luoghi anche inaspettati nelle colline del Parmense, più precisamente nella Val Ceno. Si va dal duo formato da Markus Stockhausen (trombe) e dall'iraniano Alireza Mortazavi (santur) che si esibiranno il 23 luglio al castello di Varano de' Melegari, alla coppia Yuki Ibaraki ( al violoncello) Tommaso Graiff (pianoforte) il 25 luglio all'Oratorio San Rocco di Vianino, ai burattini del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall'Argine (il 20 luglio al castello di Varano), mentre il 25 luglio alle 21 all'anfiteatro naturale di Vianino il trio Amadei (che ha la direzione artistica del festival) suonerà con Stockhausen, Fabio Mina, Francesco Morittu e Flavio Spotti. In tutti i concerti sono previste incursioni teatrali dell'attore Andrea Peracchi. Vari e inusuali anche i laboratori del pomeriggio per i giovani dai 2 ai 17 anni per imparare l'arte dei murales, costruire burattini, guidare i più piccini alla scoperta della musica nascosta nella natura, lavorare l'argilla e costruire storie con la carta. "Quest'anno artisti che vengono dal Giappone, dalla Germania, dall'Iran s'incontrano con musicisti e artisti del territorio - spiega Marco Amadei, pianista del Trio Amadei -. Filo rosso degli spettacoli sarà in molti casi l'improvvisazione, l'estemporaneità". I laboratori sono realizzati in collaborazione con l'Associazione "VianinVianino", mentre il Festival ValcenoArte è organizzato dall'Associazione Utinam con il sostegno del Comune di Varano de' Melegari e di una serie di sostenitori fra cui Dallara Automobili e l'Autodromo di Varano. (ANSA).