Porsche inaugura a Piacenza nuovo centro, unico in Italia

È stato inaugurato il nuovo centro Porsche di Piacenza, caratterizzato da una avveniristica sede di altissimo design realizzata identica alla prima allestita due anni fa a Palm Springs in California.

Concessionaria del Gruppo Iperauto, il centro di Piacenza è stato costruito nel giro di un anno e presenta quelle che saranno le modifiche che verranno apportate in tutte le altre 30 concessionarie della rete italiana nell'ambito del programma 'Destination Porsche'.

Un concetto architettonico innovativo, e quello di Piacenza è il primo in Italia a essere connotato da questa nuova corporate identity della casa automobilistica tedesca.

"L'obiettivo è quello di offrire una nuova esperienza a 360 gradi al cliente, che non entra nel nostro centro solamente per vedere o provare un'auto, ma anche per vivere una esperienza di marchio", ha spiegato ieri all'inaugurazione Venceslas Monzini, Pr manager di Porsche Italia, che sottolinea come questo innovativo concept di show-room sia pensato per valorizzare anche i nuovi prodotti ibridi ed elettrici oggi tanto richiesti anche dal mercato delle auto sportive.

"C'è chiaramente una volontà da parte di Porsche di innovare grazie all'ibrido e all'elettrico, adeguandoci alle più recenti richieste del mercato e dei clienti, mantenendo però sempre il concetto di auto performanti. Ad esempio su Panamera e Cayenne, pensate entrambe per fare lunghi tragitti, produciamo ormai quasi esclusivamente ibrido, sostituendo progressivamente il diesel".

Ampi spazi spazi per l'esposizione delle auto, arredamento di design, sale meeting e un'ampia area lounge dedicata ai clienti sono i capisaldi su cui Porsche ha realizzato questa nuova sede, al momento unica in Italia.