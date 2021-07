Al Ravenna Festival omaggio a Morricone a un anno da morte

Autore di oltre 500 colonne sonore per film (Bertolucci, Tornatore, Polanski, Zeffirelli, De Palma e Tarantino sono solo alcuni dei registi con cui ha lavorato), per sceneggiati e serie tv, ma anche compositore di tanta musica classica: si tratta di Ennio Morricone che Ravenna Festival omaggia con una serata monografica il 17 luglio, alle 21.30, al Pavaglione di Lugo di Romagna.

Proprio per il festival ravennate il maestro compose nel 2002 'Voci dal silenzio', un brano nato sull'onda della commozione per la strage dell'11 settembre a New York, diretto in prima assoluta da Riccardo Muti. Una partitura forse oggi ancora più attuale poiché contiene voci etniche da tutto il mondo per ricordare tutte le altre tragedie della storia. Il sottotitolo è 'Contro il terrorismo, contro il razzismo e ogni forma di persecuzione etnica. Per l'uguaglianza dei popoli'. Un legame, quello tra Morricone e la manifestazione della città romagnola, che risale a molti anni fa e che nel 2004 fu fortificato dal 'Premio Ravenna Festival' che gli venne assegnato.

A un anno dalla scomparsa del maestro romano, la Roma Sinfonietta, l'orchestra che lo stesso Morricone ha diretto per oltre quindici anni, ha preparato un omaggio impreziosito dalla voce di Tosca e dal sax solista di Javier Girotto, diretti da Paolo Silvestri. Anche Tosca ha avuto per anni un forte legame sia con l'orchestra romana che con lo stesso Morricone, che per lei ha scritto alcuni brani. Il programma della serata lughese è ispirato al disco Focus, con le musiche create da Morricone per la cantante portoghese Dulce Pontes, canzoni e nuovi arrangiamenti di brani dalle più famose colonne sonore, una raffinata rielaborazione orchestrale che spazia dalle ruggenti atmosfere di C'era una volta il West al nostalgico Nuovo Cinema Paradiso.

Il concerto è già sold-out ma sarà in streaming su ravennafestival.live.