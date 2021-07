Fitness, 'Iron Ciapét' torna a Cervia e raddoppia

Iron Ciapèt torna sulla Riviera romagnola e raddoppia, diventando 'Iron Bootcamp, il live di Iron Ciapèt'.

Il format web di Michelle Hunziker (oltre 1,2 milioni di visualizzazioni), che la scorsa estate con la sua prima edizione del vivo richiamò all'Adriatic Golf Club di Cervia appassionati di fitness, passa da una a due giornate di sessione (venerdì 16 e sabato 17 luglio, a partire dalle 18.30, apertura ingressi ore 17), con cinque personal trainer professionisti sul palco, dj set, cibo genuino proposto da food truck, un'area su igiene orale e sport e l'animazione dei parchi divertimento della Riviera romagnola (info e biglietti su www.ciaotickets.com).

L'intero incasso delle due giornate sarà devoluto a 'Doppia Difesa' la Onlus contro ogni forma di violenza e abuso verso le donne fondata14 anni fa da Michelle Hunziker e dall'avvocato Giulia Buongiorno, che sarà presente alla sessione di sabato di Iron Bootcamp.

A far bruciare calorie assieme a Hunziker, sul palco ci saranno oltre a Costanza Pugi e Marco Basso (che hanno partecipato alla prima edizione di Iron Ciapèt) i personal trainer Martina Sergi (specializzata in Vinyasa e Power yoga), Marco Francone (docente di educazione fisica specializzato in allenamento funzionale e preparazione atletica) e Dimitri Lucacich (tecnico della Federazione Italiana Pesistica). Dopo l'allenamento, prima dell'inizio della sessione di yoga ci sarà l'animazione dei parchi divertimento.

L'iniziativa è promossa tra gli altri da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna, Comune di Cervia.