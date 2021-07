Covid: in E-R 167 nuovi casi, come a inizio giugno

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 167 i contagi comunicati oggi dalla Regione, sulla base di poco più di 15.700 tamponi. Dato mai così alto dal 6 giugno (172). L'età media cala ancora, sotto i trent'anni: 29,8. Oggi non si segnala nessun nuovo decesso, mentre negli ospedali ci sono quattro pazienti Covid in meno. Le province col maggior numero di contagi giornalieri sono Rimini (29) e Bologna (28 più 6 del circondario imolese). A seguire Reggio Emilia (26), Piacenza (22), Parma (16), Modena (15), Ferrara (12), Forlì-Cesena (7), Ravenna (6).