Vaccini: Bologna, nuovo anticipo Astrazeneca per over 60

A partire da domani, giovedì 15 luglio, a Bologna sarà possibile anticipare la seconda dose di AstraZeneca anche per chi ha l'appuntamento ad agosto. Lo ha annunciato l'Ausl, che oggi pomeriggio farà partire 6 mila sms per informare le persone di più di 60 anni interessate. In questo modo, fa sapere l'azienda sanitaria, "si completa la platea delle persone che possono anticipare la seconda dose di AstraZeneca. Ad oggi hanno già anticipato il richiamo di Astrazeneca 6.966 persone over 60".

Nel dettaglio, saranno disponibili appuntamenti per l'anticipo all'Istituto Ortopedico Rizzoli, la sede vaccinale di UniSalute (via Palazzetti, 1/n - San Lazzaro di Savena), l'Hub Fiera di Bologna e l'Hub Unipol Arena a Casalecchio di Reno.

Sarà possibile anticipare l'appuntamento al massimo fino a 14 giorni prima, passando dal 77/o giorno al 63/o dalla prima dose.

Rimane comunque aperta la possibilità di anticipo anche per chi ha l'appuntamento per la seconda dose fissato nel mese di luglio. La strategia dell'Ausl, in accordo con la Regione e su indicazione della struttura commissariale nazionale, serve ad accelerare l'immunizzazione delle persone con più di 60 anni a fronte della diffusione della variante Delta. (ANSA).