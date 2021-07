Panini: tratta fusione con Spac ex campione baseball A-Rod

Panini sta discutendo una possibile fusione con Slam Corp, società di uno dei più grandi campioni di baseball americano, Alex Rodriguez, noto con il soprannome di A-Rod, ritiratosi nel 2017. Nell'ambito dell'operazione, riporta l'agenzia Bloomberg, Panini verrebbe valutata almeno 3 miliardi di dollari. La due diligence è in corso ma non è detto che si arrivi ad un accordo.

Il gruppo italiano ha i suoi azionisti di riferimento nell'ad Aldo Hugo Sallustro e nelle sorelle Anna e Teresa Baroni. Slam Corp è una spac, un veicolo contenente solo liquidità destinata ad acquisizioni. Costituita da A-Rod Corp., la società di investimento di Rodriguez, e dall'hedge fund Antara Capital, Slam Corp ha raccolto 575 milioni di dollari quotandosi lo scorso febbraio.

Il dossier Panini è da tempo sul tavolo di fondi di private equity e investitori, visionato tra gli altri da gli altri da Advent, Eqt, Carlyle e Kkr ma fino ad ora l'alta richiesta dei proprietari ha impedito alla vendita di andare in porto. (ANSA).