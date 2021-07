Musica: 'Spiagge Soul', trenta concerti su riviera ravennate

'Spiagge Soul' torna per la 13/a volta sulla riviera romagnola con il suo carico di ritmi e suggestioni: dal 19 luglio al 15 agosto il programma prevede trenta concerti di artisti internazionali come Frank McComb, Lehmanns Brothers, Sax Gordon, il progetto Miramar di Frankie Chavez o Noreda Graves, oltre che di band italiane come Rumba de Bodas, Daiana Lou, Don Antonio e Classica Orchestra Afrobeat. Il festival diffuso è organizzato dall'associazione 'Blues Eye', con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, e si svolge tra Marina di Ravenna e i lidi ravennati, con un'appendice nel centro di Ravenna: via libera, con le norme anticovid, alle cene-concerto negli stabilimenti balneari e ai concerti 'distanziati' nei luoghi pubblici come il Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna o Piazza del Popolo nel capoluogo.

"È stata una corsa contro il tempo ma siamo molto soddisfatti del risultato - spiega Francesco Plazzi, direttore artistico di Spiagge Soul - Anche quest'anno riusciamo a portare in Riviera alcuni dei protagonisti della scena soul e blues mondiale, assieme alle band italiane più interessanti. Del resto non vedevamo l'ora di tornare sul palco e ci siamo riusciti". Per Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna, la rassegna "è ricca e accattivante e ci riconcilia con la necessità, come mai in questo momento, di buona musica e di un divertimento sano e rilassato, sulle nostre splendide spiagge dove le note si fondono col suono delle onde".

Il programma si apre lunedì 19 luglio con lo statunitense Frank McComb, uno dei musicisti e produttori soul e jazz più quotati d'America, che ha collaborato tra gli altri con Prince, Chaka Khan, Will Smith o Najee, e si conclude a Ferragosto con la voce raffinata di Shanna Waterstown. Per info e aggiornamenti: www.spiaggesoul.it. (ANSA).