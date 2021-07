Carceri: Modena, fascicolo per tortura dopo esposto detenuto

(ANSA) - MODENA, 14 LUG - In Procura a Modena sarebbe stato aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di tortura, in conseguenza di un esposto presentato da un detenuto per quanto avvenuto dell'8 marzo 2020 nel carcere di Sant'Anna, quando scoppiò una rivolta e secondo quanto stabilito dalle indagini in nove morirono per overdose di farmaci. Sui decessi c'era un'inchiesta, rimasta contro ignoti e archiviata dal Gip, nonostante l'opposizione dei legali delle vittime, del garante dei detenuti e di Antigone. L'ulteriore fascicolo, di cui hanno dato notizia alcuni media, si riferisce al racconto di un detenuto che sarebbe stato sottoposto e un pestaggio, da parte di personale della polizia penitenziaria e che avrebbe assistito al pestaggio di altri. Non è chiaro a che punto sia l'indagine su questa denuncia.

"L'esposto - si limita a dire all'ANSA l'avvocato Luca Sebastiani - è stato depositato direttamente dal detenuto nel mese di febbraio, il quale in quell'occasione mi ha conferito mandato difensivo. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, pertanto da parte mia è doveroso mantenere il riserbo istruttorio". Ad ogni modo, prosegue "confidiamo che, ancor più dopo le immagini che abbiamo visto a Santa Maria Capua Vetere, ci sarà massima attenzione su questi esposti da parte della Procura modenese, perché i fatti denunciati sono gravi, così come le lesioni certificate dallo stesso riportate".

(ANSA).