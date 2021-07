Calcio: a Beppe Bergomi il premio Azeglio Vicini

L'albo d'oro parla da solo, il premio Azeglio Vicini, dedicato all'ex ct delle Notti magiche' di Italia 90 (morto il 30 gennaio 2018) e voluto dal Panathlon Club Cesena di cui era presidente onorario, è diventato uno tra i più importanti del genere. Nell'albo d'oro figurano Marco Tardelli, Fabio Capello, Paolo Maldini e da domani sera Beppe Bergomi. Sarà l'ex campione del mondo con gli azzurri di Bearzot in Spagna a ricevere infatti domani alle 20,30, al Grand Hotel da Vinci a Cesenatico, la quarta edizione del premio Azeglio Vicini.

La giuria, che ha come punti di riferimento la famiglia Vicini e il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi, ha visto nell'ex campione del mondo e attuale commentatore Sky quei principi di correttezza e umanità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di Azeglio Vicini.

Bergomi, lanciato in azzurro al mundial spagnolo da Enzo Bearzot, insieme a Vicini ha centrato il terzo posto a Italia '90 ed è stato il capitano degli azzurri gestione Vicini dal 1988 al 1991. (ANSA).