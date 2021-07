A Reggio Emilia la spesa a km 0 sostiene 'Casa Gioia'

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Prodotti a chilometro zero diventano un modo per sostenere iniziative sociali. Dal 15 luglio all'8 agosto nei 26 negozi di Coop Alleanza 3.0 a Reggio Emilia e provincia acquistando alcuni prodotti del luogo si potrà sostenere Casa Gioia, la cooperativa che ha una struttura dedicata a bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitive e autismo che basa le sue attività sulla scienza ABA (Applied Behavior Analysis), cioè la scienza del comportamento applicata.

A Casa Gioia sarà infatti devoluto il 10% della spesa di tre fornitori (opportunamente segnalati): più precisamente la confezione da 500 grammi di erbazzone surgelato Righi; anguria reggiana IGP a fette Sal Frutta e Lambrusco Libesco Reggiano della cantina Medici Ermete & Figli. I ricavato servirà per comperare l'immobile dove Casa Gioia opera in via Flavio Gioia.

A sostegno dell'iniziativa, Pluricart Living, azienda di Reggio Emilia del settore dell'imballaggio alimentare e del packaging, mette a disposizione un prodotto dedicato al picnic e uno sconto sugli assortimenti ecosostenibili allo store in via Giovanni Agnelli 3, Calerno (Re).

Inoltre, la cooperativa Casa Gioia sarà presente con i suoi punti informativi in specifiche giornate tra il 16 luglio e il 6 agosto nelle gallerie di alcune Coop di Reggio e provincia, tra cui anche gli ipercoop Ariosto e Baragalla per informare e sensibilizzare soci e consumatori rispetto alle loro attività ed all'iniziativa. (ANSA).