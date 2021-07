Vaccini: appello dell'astronauta Cheli per gli over 60

Per convincere gli over 60 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19 l'Ausl di Modena schiera l'astronauta Maurizio Cheli, originario di Zocca, paese tra l'altro anche di Vasco Rossi. "Vaccinatevi come ho già fatto io", dice Cheli in un video diffuso sui social dell'azienda sanitaria.

"Ho avuto la fortuna di coronare un mio sogno da bambino e volare nello spazio. Ora mi rivolgo a tutti voi della mia generazione, a voi che avete più di 60 anni: vaccinatevi contro il Covid come ho già fatto io e torniamo tutti al più presto alla nostra vita di prima". Un appello autorevole quello di Maurizio Cheli che punta ad arrivare al cuore di chi ha seguito le sue imprese.

Classe 1959, nel 1996 Cheli partecipò ad una missione spaziale a bordo dello Space Shuttle Columbia, primo italiano a ricoprire il ruolo di mission specialist.