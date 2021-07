Torna in presenza Meeting Rimini, apre Mattarella 20 agosto

Il Meeting di Rimini, giunto quest'anno alla sua quarantaduesima edizione, si terrà di nuovo in presenza nella Fiera di Rimini, dal 20 al 25 agosto. Con il titolo "Il coraggio di dire 'io' ", citazione tratta da un testo del filosofo danese Kierkegaard, la manifestazione ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali verrà trasmessa anche in diretta su più canali digitali e in più lingue, proponendosi come momento di riflessione e di ripartenza globale nello scenario della faticosa uscita dalla pandemia. All'apertura della manifestazione, il 20 agosto, parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi, durante la presentazione ufficiale del programma, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, dopo i saluti introduttivi dell'Ambasciatore Pietro Sebastiani e del Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, sono intervenuti: Maria Cristina Messa, Ministra per l'Università, Suor Alessandra Smerilli, Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines.