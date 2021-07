Scommesse illegali, 4 agenzie abusive chiuse a Reggio Emilia

La guardia di finanza di Reggio Emilia ha smascherato un giro di scommesse sportive illegali, mettendo i sigilli a quattro agenzie abusive del capoluogo e oscurando la piattaforma online di Aleabet - bookmaker con sede in Austria, priva delle autorizzazioni necessarie del Monopolio per operare in Italia - al quale i centri erano convenzionati. L'operazione 'Lock Up' ha portato all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale reggiano. Le indagini sono scattate nel luglio 2020: i primi campanelli d'allarme sono state le 'affiliazioni' al marchio austriaco che ha fornito alle agenzie, come una sorta di franchising, computer e apparecchiature.

Inoltre da altri accertamenti è emerso come i centri non avessero avuto l'ok dal questore per aprire una sala scommesse.

Infine, durante il lockdown, gli inquirenti hanno accertato che le quattro agenzie restavano aperte sfruttando l'apertura della partita Iva per cartolerie, phone center o centro di elaborazione dati, incongrue però rispetto alla reale attività esercitata all'interno. Dopo controlli e sanzioni amministrative, i quattro centri si sarebbero riorganizzati in modalità "smart working" effettuando le giocate a distanza tramite whatsapp. Poi, di volta in volta, i dipendenti delle agenzie fissavano punti di incontro coi clienti per la raccolta dei soldi contanti in cambio della ricevuta di gioco, rendendo più difficoltosa la ricostruzione dell'attività illecita, il tracciamento di denaro, favorendo anche presunti riciclaggi.

Infine, non essendo collegati al totalizzatore di rete gestito da Adm - sarebbero emerse anche evasioni sull'imposta unica delle normative che regolano giochi e scommesse. Le indagini continuano e sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbe la filiera che porta a gestori, intestatari e intermediari.

(ANSA).