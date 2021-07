Europei: gratis per 5 giorni mostra al Museo della figurina

Per festeggiare la vittoria della Nazionale italiana agli Europei, la Fondazione Modena Arti Visive (Fmav) propone una settimana di ingressi gratuiti, dal 14 al 18 luglio (ore 16-21), alla mostra 'Eurogol. 60 anni di Europei in figurina', al Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande.

La mostra - aperta fino al 22 agosto, dal giovedì alla domenica - nasce in relazione al Campionato Europeo e in stretto legame con la raccolta personale di Gianni Bellini, considerato il maggior collezionista di album di figurine dedicate al calcio. 'Eurogol' ripercorre la storia di questa manifestazione attraverso figurine, album, materiali di archivio, documenti, oggetti e giochi che testimoniano il forte legame tra figurine e sport. Sabato 17 luglio, alle 18, sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente ad una visita guidata condotta dallo staff del Dipartimento Educativo di Fmav. Per prenotazioni: biglietteria@fmav.org. (ANSA).