Zaki: attivisti, c'è stata udienza, esito da decidere

Si "è tenuta una sessione di udienza per Patrick con la sua presenza (...) senza che la corte abbia ancora deciso" l'esito per quanto riguarda un ulteriore prolungamento di 45 giorni della custodia cautelare in carcere al Cairo di Zaki o una sua liberazione. Lo riferisce la pagina Facebook 'Patrick Libero' precisando che gli "avvocati di Patrick sono stati informati che oggi" si sarebbe svolta l'udienza e "la sessione si è tenuta come al solito".

"Ennesima udienza per Patrick ed ennesima attesa per saperne l'esito. Questa attesa ogni volta aggiunge crudeltà a crudeltà.

Una attesa che Patrick ha vissuto ormai da più di 17 mesi, aspettando un esito che porti finalmente giustizia. Speriamo che sia la volta buona e vedremo cosa decideranno i giudici", ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. (ANSA).