Musica: Rumba de Bodas, nuovo singolo e tour europeo al via

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Parte martedì 13 luglio da Seregno (Milano), nell'ambito della rassegna Suoni Mobili, il tour europeo della band bolognese Rumba de Bodas, che toccherà Francia, Germania, Albania, Austria e Lussemburgo. Le altre date italiane sono: 18 luglio Ozzano dell'Emilia (Bologna), 27 luglio La Spezia, 1 agosto Punta Marina (Ravenna), 9 agosto Como, 29 agosto Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), 10 settembre Formigine (Modena).

Il gruppo suonerà anche il nuovo singolo 'Rimini Minivan', uscito per la label italotedesca Rubik Media e disponibile su tutte le piattaforme digitali. È il secondo brano in italiano della band e si presenta come un tormentone estivo contemporary funk, fedele al sound internazionale che caratterizza i Rumba de Bodas dagli esordi. Pescano elementi dal passato, tra synth anni '80 e ritmiche anni '90, con uno sguardo alle più moderne influenze della trap, tra fraseggi ed effetti sulla voce di Rachel Doe. I Rumba de Bodas nascono a Bologna nel 2008 dall'incontro di un gruppo di compagni di scuola. Il loro nome deriva dall'unione di due espressioni bolognesi: "rumba", ovvero far 'casino', e "bodas", che deriva dai matrimoni, spesso teatri delle prime esibizioni della band, e anche simbolo del connubio tra i generi musicali del gruppo. All'attività live si è aggiunta la pubblicazione di tre album: Just Married (2012), Karnaval Fou (2014) e Superpower (2018), primo disco del gruppo edito da un'etichetta discografica, la Irma Records. Dal 2013 al 2016 cantante della band è stata Matilda De Angelis, ora nota attrice. (ANSA).