Fuga di gas e esplode una casa nel Parmense, uno grave

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Una persona è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma dopo essere rimasta ferita nell'esplosione della sua abitazione, in una frazione montana del comune di Borgo Val di Taro in provincia di Parma.

Il ferito, un uomo di 54 anni, era all'interno dell'edificio quando, probabilmente per il gas fuoriuscito da una bombola da cucina, l'appartamento è esploso provocandogli gravi ustioni in varie parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del Fuoco che per permettere i soccorsi hanno dovuto prima di tutto spegnere il vasto incendio che si era propagato nell'edificio. (ANSA).