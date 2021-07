A Bologna corteo anarchici contro le misure chieste dal Pm

Presidio e poi corteo di una cinquantina di anarchici, questa mattina, davanti al Tribunale di Bologna, per protestare contro le misure di sorveglianza speciale chieste dal Pm Stefano Dambruoso nei confronti di sette attivisti che il 13 maggio del 2020 vennero arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo nell'ambito dell'operazione 'Ritrovo' dei carabinieri del Ros (in totale furono 12 le misure cautelari). Nei mesi scorsi prima il Tribunale del Riesame e poi la Cassazione avevano disposto e confermato la liberazione dei sette anarchici, ridimensionando per tutti il quadro accusatorio, e tenendo in piedi reati come imbrattamento, danneggiamento e istigazione a delinquere. Il collegio di giudici bolognesi si è preso tra i 60 e gli 80 giorni di tempo per decidere sulla richiesta del pm.

Terminata l'udienza il gruppo di anarchici, con striscioni e fumogeni di colore nero, ha inscenato un corteo per le vie del centro cittadino fino ad arrivare davanti alla sede del Provveditorato per l'Amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Gli attivisti, infatti, hanno unito alla protesta odierna quelle contro l'archiviazione dell'indagine sulla morte di otto detenuti durante la rivolta del marzo 2020 nel carcere di Modena e la recente inchiesta sui pestaggi di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte di agenti della polizia penitenziaria.