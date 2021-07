Parma 2020+21: il Mic celebra capolavori a complesso Pilotta

Il Ministero dei Beni culturali celebra Parma Capitale della cultura con un nuovo video dedicato ad alcuni capolavori assoluti custoditi nel museo del Complesso della Pilotta della città emiliana. Protagonisti il 'De Prospectiva Pingendi' di Piero della Francesca, considerato il primo trattato al mondo sulla prospettiva, e il dipinto 'La Scapigliata' di Leonardo da Vinci. Il trattato, conservato nella collezione della Biblioteca Palatina, è l'unico al mondo autografo di Piero della Francesca.

Un trattato di grande importanza, che affronta per la prima volta in maniera sistematica gli studi sull'ottica in un momento cruciale del Rinascimento, quando la pittura era chiamata a dimostrare pari dignità rispetto alle altre discipline artistiche, teologiche e filosofiche nella capacità di rappresentazione complessa del reale, come ricorda il direttore Simone Verde nel video pubblicato sul canale YouTube del MiC.

Sempre in questi anni, il 'Ritratto di giovane donna scapigliata' offre invece il contributo di Leonardo da Vinci al dibattito artistico sul tema della pittura affrontando la capacità del pittore di rappresentare, grazie alla sua profonda conoscenza filosofica e teologica, sulla superficie piatta e statica di una tavola ciò che di più complesso e divino esiste al mondo, ossia la perfezione del movimento.