Musica: Savo e Monduz lanciano il videoclip 'Follia a due'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 LUG - Francesco, in arte Savo, è un brillante allievo del conservatorio G.B. Martini di Bologna, canta e suona il pianoforte da una vita. Lorenzo, in arte Monduz, è un appassionato di musica e scrittura creativa, e conta già diverse vittorie in concorsi letterari. I due artisti bolognesi, Francesco Savoi Colombis e Lorenzo Monduzzi, appena ventenni, hanno usato il lockdown "per ritrovare la libertà attraverso la musica" e per dare vita al loro primo singolo, 'Follia a Due', "un inno di gioventù e libertà", raccontano, approdato da pochissimo sulle piattaforme di streaming. Il videoclip del brano, prodotto in collaborazione con la 'TikToker' e influencer Vivi Marcucci, è disponibile su YouTube, dove ha già raccolto quasi 30mila visualizzazioni in pochi giorni.

I ruoli di Savo e Monduz non sono definiti a compartimenti stagni: il segreto della loro collaborazione "è la condivisione delle idee", con Savo che si occupa principalmente delle melodie e del canto e Monduz che cura i testi e la produzione. E dicono di avere "tanti progetti in cantiere, e molto ancora da dimostrare". (ANSA).