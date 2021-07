Jessica Rossi, domani forza azzurri e Berrettini

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Abitualmente non seguo il calcio, ma per la Nazionale faccio sempre un'eccezione. Ora siamo in ritiro a Lonato del Garda, ma domani guarderemo sia la finale di Wimbledon con Berrettini che quella di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra. per scaramanzia non dico nulla, ma spero che come Londra ha portato bene a me (ci vinse l'oro olimpico nel 2012") ora accada altrettanto sia a Matteo che agli azzurri".

Così la tiratrice Jessica Rossi, la portabandiera dell'Italia, assieme al ciclista Elia Viviani, nella cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Tokyo. Rossi, assieme agli altri azzurri del tiro a volo si sta allenando a Lonato, ma domani 'staccherà' perché "è una grande giornata di sport per tutta l'Italia e per chi ama le varie discipline".

Intanto lo stilista Giorgio Armani, che con il marchio EA7 'veste' la rappresentativa italiana di Tokyo, ha preparato per l'Apertura dei Giochi (23 luglio) una tuta speciale, tutta bianca con il Sol Levante tricolore, che verrà indossata solo dalla Rossi e da Viviani, per sottolineare il loro ruolo così particolare. (ANSA).