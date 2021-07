'Il Cinema Ritrovato' chiude a Bologna con Isabelle Huppert

'Il Cinema Ritrovato', dopo aver annunciato la giornata inaugurale del festival bolognese con Isabella Rossellini, prepara il gran finale con Isabelle Huppert: l'attrice francese sarà a Bologna il 27 luglio, quando regalerà una lettura al pubblico di piazza Maggiore per la serata conclusiva del festival. Ma tutta la 35/a edizione del 'Cinema Ritrovato', promosso dal 20 al 27 luglio dalla Cineteca di Bologna, sarà costellata di star: martedì 20, in piazza Maggiore, assieme a Isabella Rossellini ci saranno Alice Rohrwacher e lo street artist francese JR, per un omaggio al mondo contadino con la proiezione del restauro del 'Mulino del Po' di Alberto Lattuada, ed è in programma anche un omaggio a Roberto Rossellini con 'Francesco giullare di Dio' (Arena del Sole). Nanni Moretti sarà in piazza il 23 luglio per il nuovo restauro del suo film 'La cosa', realizzato nel 1990 nel pieno della crisi della sinistra italiana dopo la caduta del Muro di Berlino e la svolta della Bolognina. E in chiusura del festival lo sceneggiatore Premio Oscar Paul Haggis incontrerà il pubblico mentre il giorno successivo, coda del festival, presenterà 'Million Dollar Baby' di Clint Eastwood.

Un altro Premio Oscar, Volker Schlöndorff, sarà curatore della sezione dedicata a Romy Schneider, che prevede tra l'altro la proiezione del film 'La piscina' di Jacques Deray, interpretato al fianco di Alain Delon (21 luglio). In cartellone anche i registi Bill Morrison e Amos Gitai, Marco Tullio Giordana che parlerà della sua passione per le auto d'epoca e presenterà il suo libro 'Immaginare la realtà. Conversazioni sul cinema', la fotografa Brigitte Lacombe e la sorella filmmaker Marian, lo scrittore Jonathan Coe. Il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, incontrerà il pubblico il 26 luglio all'Auditorium DamsLab, mentre i Manetti Bros.

parleranno di Quentin Tarantino in occasione dell'uscita del romanzo del regista americano 'C'era una volta a Hollywood'.