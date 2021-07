Unicredit:a Emiliana Conserve 8 mln con minibond sostenibile

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Unicredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 8 milioni di euro emesso da Emiliana Conserve Società agricola. L'operazione, garantita da Sace, è finalizzata a supportare lo sviluppo dell'azienda di Busseto (Parma), con particolare riferimento alle attività connesse al processo di internazionalizzazione e agli investimenti per i propri profili di sostenibilità.

Il Made in Italy autentico, di qualità e sostenibile rappresenta il "valore cardine che guida l'operatività della nostra azienda ed abbiamo costruito in tanti anni di lavoro una realtà che conosce e gestisce tutte le operazioni che caratterizzano la filiera produttiva del pomodoro, dalla lavorazione del terreno al confezionamento del prodotto finito", Gian Mario Bosoni, ceo di Emiliana Conserve.

"Questa operazione conferma l'impegno del nostro Gruppo nel supportare le imprese del territorio in un virtuoso percorso di internazionalizzazione e nell'indirizzare le energie verso un futuro ecosostenibile, al fianco delle realtà produttive che favoriscono i processi di transizione Esg", sostiene Andrea Burchi, regional manager centro Nord UniCredit.

"Attraverso la nostra offerta integrata di soluzioni assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360 gradi i bisogni delle imprese, siamo felici di poter sostenere i processi d'internazionalizzazione e di crescita sostenibile di una storica azienda come Emiliana Conserve, attiva nel settore agroalimentare che è e sarà uno dei cardini per la ripresa dell'economia", evidenzia Marco Mercurio, responsabile mid corporate centro-nord di Sace. (ANSA).