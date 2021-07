Saman: cugino chiede scarcerazione, Riesame si riserva

È stata chiesta stamattina al tribunale del Riesame di Bologna la scarcerazione di Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, la 18enne d'origine pachistana scomparsa da oltre due mesi da Novellara (Reggio Emilia) e che si presume sia stata assassinata dalla famiglia per essersi opposta a un matrimonio forzato in patria. I giudici si sono riservati la decisione prevista nei prossimi giorni. Ijaz è l'unico arrestato degli indagati (i genitori di Saman, lo zio ritenuto l'esecutore materiale del delitto e un altro cugino sono latitanti e ricercati tra il Pakistan e l'Europa) coi quali è accusato in concorso di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

"Abbiamo contestato la gravità indiziaria che secondo noi non sussiste più essendosi modificato il quadro di colpevolezza da quando è stata emessa l'ordinanza del gip", hanno detto all'ANSA gli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella, motivando la richiesta di remissione in libertà. A quest'ultima la Procura di Reggio Emilia (presente in aula la pm Laura Galli, titolare del fascicolo d'inchiesta) si è opposta.