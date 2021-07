Rubano attrezzature per gelati alla Carpigiani, due arresti

I carabinieri hanno identificato e arrestato gli autori di alcuni furti di costose macchine professionali per la produzione e la lavorazione del gelato (valore complessivo sui 100mila euro), rubate dall'azienda Carpigiani di Anzola Emilia, nel Bolognese. Si tratta di un 48enne nigeriano residente a Bologna, e di un 47enne iracheno residente a Ravenna.

Il primo è dipendente di una ditta di pulizie industriali che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nell'azienda di gelati e, secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato i macchinari durante il proprio turno di lavoro, caricandoli su un muletto e mettendoli nel furgone del complice. Il 47enne iracheno era stato in passato cliente della Carpigiani, acquistando attrezzature per gelato da rivendere in Medio Oriente, e secondo i carabinieri conosceva bene il valore sul mercato dei macchinari. I militari li hanno sorpresi in flagrante, recuperando nel furgone una settantina di 'agitatori' per il gelato del valore di 70.000 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita all'azienda.