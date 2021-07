'PulsAzioni' con Laura Morante e Marlene Kuntz a San Marino

(ANSA) - SAN MARINO, 09 LUG - Stefano Massini, Natalino Balasso, Laura Morante e i Marlene Kuntz saranno protagonisti di 'PulsAzioni', nuova rassegna culturale promossa dalla Segreteria di Stato Cultura della Repubblica di San Marino, organizzata e ideata dagli Istituti Culturali del Titano, in programma dal 27 luglio all'1 agosto al campo Bruno Reffi. Per tre sere si susseguiranno monologhi e cinema, intervallati da una 'pausa' di due giorni in cui lo spazio sarà interamente dedicato al San Marino International Art Festival (Smiaf), mentre domenica primo agosto le due manifestazioni confluiranno in un appuntamento musicale che vedrà sul palco i Marlene Kuntz con il 'Post Pandemic Tour', scelti quale "ponte-simbolo di una fertile e fervida collaborazione transgenerazionale".

Martedì 27 luglio Stefano Massini porterà in scena il suo 'Alfabeto delle emozioni', un viaggio profondo e ironico nel labirinto del nostro sentire in cui ogni lettera dell'alfabeto è un'emozione (P come paura, F come felicità, M come malinconia).

Il 28 sarà la volta di 'Dizionario Balasso', dove Natalino Balasso, comico, attore, autore di teatro, cinema, libri e televisione, si cimenterà con un grande libro pieno di parole in cerca di definizione, che consulterà insieme al pubblico. Il 29 l'attenzione si sposterà sul cinema, con Laura Morante intervistata da Sergio Barducci; l'incontro sarà seguito dalla proiezione del film 'Assolo', di cui l'attrice è regista e protagonista. Ingresso gratuito, prenotazione posti a sedere (per il 27-28-29 luglio) su www.eventbride.it. (ANSA).