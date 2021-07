Occuparono ex convitto a Bologna, 33 verso il processo

Sono 33 le persone per cui la Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per l'occupazione abusiva dell'ex convitto femminile di via Zanolini, tra l'ottobre 2013 e il maggio del 2014. Il pm Antonello Gustapane contesta a vario titolo agli attivisti, all'epoca nel collettivo Cua, il danneggiamento, l'invasione di edifici, il furto, la resistenza a pubblico ufficiale e l'accensione di fumogeni. Il 21 luglio è fissata l'udienza preliminare davanti al Gup e l'Istituto Suore San Giuseppe, proprietario della struttura, si costituirà parte civile con l'avvocato Alessandro Armaroli.

In particolare gli imputati, difesi dall'avvocato Marina Prosperi, sono accusati di aver danneggiato il cancello pedonale per occupare l'immobile, impedendo alla madre superiora di accedere ai locali, di aver forzato i sigilli del contatore di Hera, indicata come parte offesa, per disporre di acqua potabile e di resistenza per quando le forze dell'ordine sgomberarono l'edificio, eseguendo il sequestro preventivo. (ANSA).