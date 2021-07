Mostre: Cesare Pronti da Cattolica, omaggio in quattro atti

La mostra di Cesare Pronti, artista secentesco nato a Cattolica e morto a Ravenna, riporta dal 10 luglio al 12 dicembre la pittura alla Galleria comunale Santa Croce di Cattolica (Rimini) nel 750/o anniversario del compleanno della città. Ad Alessandro Giovanardi, storico dell'arte riminese, è stata affidata la curatela dell'esposizione di Pronti, "prospettivo, architetto e pittore", artista coltissimo e visionario.

Le opere esposte sono 'Sansone e Dalila', grande olio su tela attualmente in deposito ai Musei di Rimini; 'Il martirio di Sant'Agata', un altro olio su tela di collezione privata; l'olio su carta 'Il Battesimo dei Magi', attualmente a Cattolica (collezione privata) e 'La Madonna e il Bambino appaiono a un Santo', olio su tela di collezione riminese. Durante la mostra sarà possibile fare un 'virtual tour' a 360 gradi di uno degli ambienti dipinti da Pronti a Ravenna.

L'esposizione è frutto di un lavoro di squadra da parte dell'assessorato comunale alla cultura, dei proprietari dei quadri, di congregazioni come la Confraternita di San Girolamo e della Santissima Trinità, che ha messo a disposizione molte immagini, o di istituti come la Biblioteca Classense e il Museo Tamo di Ravenna che hanno consentito al fotografo Gilberto Urbinati alcuni scatti significativi. Il catalogo è edito da Pazzini. La mostra sarà aperta tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 21 alle 23; il martedì, alle 21, visita guidata gratuita. (ANSA).