Gergiev, Chailly e Muti tra ospiti della Sagra Malatestiana

(ANSA) - BOLOGNA, 09 LUG - Le stelle internazionali della musica sinfonica tornano a Rimini per la 72esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, 27 appuntamenti dall'8 settembre al 18 dicembre dedicati anche alla danza e alla musica cameristica.

L'apertura al Teatro Galli è nel segno di Dante con Manlio Benzi sul podio della Filarmonica Toscanini ad eseguire la Dante-Symphonie di Franz Liszt. Presenza costante della rassegna è da molti anni Valery Gergiev che torna con la sua Orchestra del Teatro Mariinsky con un programma che comprende la suite da Romeo e Giulietta di Prokofiev e la Sinfonia "la Grande" di Franz Schubert.

L'1 ottobre sarà poi la volta dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia con la bacchetta di Alpesh Chauhan, l'ex direttore della Toscanini: la Quarta di Brahms e il Concerto per violoncello di Dvorak (solista Pablo Ferrández) il suo programma. Le sonorità beethoveniane nell'originalissima rilettura di Jordi Savall e del Concert des Nations caratterizzano invece l'appuntamento del 11 ottobre, mentre quello dell'8 novembre riporterà a Rimini la Filarmonica della Scala e il suo direttore musicale Riccardo Chailly per le Sinfonie Scozzese di Mendelssohn e Pastorale di Beethoven.

Atteso è anche il ritorno di Cecilia Bartoli (17 novembre) per un itinerario nella musica vocale e strumentale di Haendel e di altri compositori ispirati dal virtuosismo di Farinelli. A Riccardo Muti e all'Orchestra Cherubini toccherà in fine chiudere il 18 dicembre la sezione sinfonica della Sagra con l'esecuzione in forma di concerto del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Un altro importante contributo alle celebrazioni per l'anniversario della morte di Dante è poi il progetto coreografico che segnerà il ritorno al Teatro Galli di Svetlana Zacharova (25 settembre), celeberrima étoile che con Patrick De Bana, Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin, Denis Savin e i Solisti del Balletto Bol'šoj di Mosca proporrà una serata dedicata a Francesca da Rimini. Per informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it, www.teatrogalli.it. (ANSA).