Gelmini a Tecnopolo Bologna, spero attiri molte ricercatrici

"Questo straordinario progetto è la dimostrazione della resilienza di questa regione e del nostro Paese che ha potenzialità e risorse che a volte sottovalutiamo. Qui si sposano, in un'unica location, molte delle priorità indicate dall'Unione europea nel Next Generation Eu e il fatto che tutto ciò sia stato pensato prima del Pnrr è un merito della Regione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e per le Autonomie, parlando con i giornalisti al termine della sua visita al Tecnopolo di Bologna

"Questo polo scientifico attirerà a regime 1.500 ricercatori. E io spero - ha aggiunto Gelmini - che fra questi ricercatori ci siano anche moltissime donne. La ricerca scientifica ha bisogno del talento femminile e da questa consapevolezza nasce l'impegno del Pnrr e del Governo per favorire lo studio delle discipline Stem".

Insieme alla ministra c'era anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ringrazio Bonaccini per avermi dato la possibilità di conoscere da vicino questa eccellenza dell'Emilia-Romagna, nazionale e internazionale - ha aggiunto Gelmini - che vede la partecipazione di tanti Paesi, un progetto di riqualificazione urbana ma che guarda alla ricerca, all'innovazione, al centro di supercalcolo, ai big data".

La ministra ha in precedenza visitato l'hub vaccinale della Fiera di Bologna, accompagnata anche dall'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. Conclude la sua visita in Emilia-Romagna a Piacenza all'ex Ospedale militare con la sindaca Patrizia Barbieri.