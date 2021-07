Covid: direttore Ausl Bologna, la curva è in salita

"La curva è in salita, ma i numeri sono ancora fortunatamente bassi". Così Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna, a margine dell'inaugurazione della Casa della Salute di Porto Saragozza a Bologna. "Non possiamo parlare di un vero e proprio allarme", assicura Bordon, anche se "noi sempre raccomandiamo ai cittadini di mettere in pratica quello che abbiamo imparato in questo anno e mezzo". Sul fronte della prevenzione, "sappiamo che dobbiamo proseguire con lena e con velocità la campagna vaccinale come abbiamo fatto negli scorsi mesi. La sfida si gioca lì, nell'adesione dei cittadini, di quelli che hanno ancora dei dubbi".