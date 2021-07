Carrà: lutto cittadino a Bellaria, serrande abbassate

Il Comune di Bellaria-Igea Marina (Rimini) ha proclamato per oggi il lutto cittadino per la morte di Raffaella Carrà che in questa località è cresciuta e vi ha fatto spesso ritorno per visitare familiari e amici. "L'amministrazione - si legge in una nota - ha inteso così interpretare e tradurre il sentimento dell'intera comunità di Bellaria Igea Marina, conferendo anche una connotazione istituzionale al sentimento di sincero dolore provocato dalla scomparsa dell'amata Raffaella". Dalle 12 alle 13.30, in occasione dei funerali celebrati a Roma, i negozi hanno sospeso l'attività in segno di rispetto nei confronti della concittadina scomparsa. Bandiere a mezz'asta sono state esposte dagli edifici pubblici, mentre sono state sospese le manifestazioni pubbliche in programma nell'arco della giornata.